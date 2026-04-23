LE SSERAFIM新曲「CELEBRATION」音源の一部を公開！期待が高まるエネルギッシュなサウンドに注目

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LE SSERAFIMが4月22日22時に、「#TimeToCelebrate」キャンペーンのこれまでのコンテンツをまとめたショート動画をSNSにて公開した。

■「#TimeToCelebrate」キャンペーン参加数が1週間で36万件突破

ショート動画には、4月24日にリリースされる「CELEBRATION」の音源の一部を使用。《Bring Back Now》というフレーズとともに始まるエネルギッシュなサウンドが、新曲への期待感を高める。

「CELEBRATION」は、強烈でありながら叙情的な響きをもつメロディックテクノと、速いリズムで躍動感を感じさせるハードスタイルジャンルが調和しており、軽快なビートと中毒性のあるメロディが特徴的だ。恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを讃える楽曲で、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが楽曲制作に参加した。

LE SSERAFIMは、新曲「CELEBRATION」のプロモーションの一環として、「#TimeToCelebrate」キャンペーンを実施中だ。それぞれが直面した瞬間を大小問わず一緒に分かち合いながらお祝いするイベントとして、今回の楽曲のメッセージを直感的に伝えている。「#TimeToCelebrate」キャンペーンには、多くの人が積極的に参加しており、話題となっている。特に、LE SSERAFIMの公式Instagramに掲載されたお祝い動画の合計再生回数は3,175万回を超え、「#TimeToCelebrate」ハッシュタグを使用した投稿は1週間で36万件を突破した。また、複数の公式アカウントもキャンペーンに参加。イタリアの名門サッカークラブ「ユヴェントスFC」やグローバル語学学習アプリ「Duolingo」がイベントに参加したことに加え、BOYNEXTDOORもファンを祝う動画を公開し、注目を集めた。

LE SSERAFIMの新曲「CELEBRATION」は、4月24日13時にリリースされる。また、同曲が収録された2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日にリリースとなる。今回のアルバムは、2023年にリリースした1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオアルバムで、5人のメンバーが恐怖を知り、そこから経験した変化と成長が盛り込まれた作品だ。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CELEBRATION」

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

■【画像】『PUREFLOW』トレーラー映像カット