23日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比633.75円（-1.06％）安の5万8952.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は156、値下がりは1383、変わらずは30と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は177.8円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ファナック <6954>が42.91円、リクルート <6098>が36.81円、ＴＤＫ <6762>が34.19円、フジクラ <5803>が28.96円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を177.00円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が10.66円、ソシオネクス <6526>が5.97円、三菱重 <7011>が5.53円、ルネサス <6723>が5.03円と続いた。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は鉱業、情報・通信、不動産の3業種にとどまった。値下がり1位は非鉄金属で、以下、サービス、空運、石油・石炭、パルプ・紙、小売と並んだ。



株探ニュース