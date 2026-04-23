23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比94.7％増の3988億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同94.5％増の3257億円だった。



個別ではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、上場インデックス米国株式 <1547> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> など60銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が7.18％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が6.22％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.07％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.45％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.17％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> は4.98％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は4.72％安、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> は4.48％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.77％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は3.73％安と大幅に下落した。



日経平均株価が633円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2023億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1249億9900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が259億6600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が253億9400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が156億3100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が156億200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が94億300万円の売買代金となった。



株探ニュース