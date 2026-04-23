ETF売買代金ランキング＝23日前引け
23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 202353 70.3 57600
２. <1321> 野村日経平均 25966 195.9 61650
３. <1357> 日経Ｄインバ 25394 124.7 3850
４. <1458> 楽天Ｗブル 15631 51.5 68630
５. <1360> 日経ベア２ 15602 133.9 94.5
６. <1579> 日経ブル２ 9403 47.8 621.9
７. <1306> 野村東証指数 6123 125.7 392.0
８. <1568> ＴＰＸブル 5656 452.3 834.3
９. <1346> ＭＸ２２５ 4879 1122.8 61320
10. <1671> ＷＴＩ原油 4825 67.8 5139
11. <1329> ｉＳ日経 4636 335.3 6137
12. <1540> 純金信託 4461 129.8 22525
13. <1330> 上場日経平均 4407 588.6 61760
14. <2644> ＧＸ半導日株 3483 14.5 3620
15. <200A> 野村日半導 3277 107.9 3743
16. <1542> 純銀信託 2721 68.8 36060
17. <1571> 日経インバ 2716 3382.1 344
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2619 315.7 61430
19. <1459> 楽天Ｗベア 2480 306.6 155
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 2354 166.0 383.1
21. <1358> 上場日経２倍 2345 175.9 109800
22. <1545> 野村ナスＨ無 2225 46.9 43200
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1900 125.7 3965
24. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1819 18090.0 59570
25. <1489> 日経高配５０ 1713 41.1 3067
26. <1356> ＴＰＸベア２ 1693 159.3 134.3
27. <1615> 野村東証銀行 1608 41.3 598.5
28. <1699> 野村原油 1566 774.9 611.2
29. <1580> 日経ベア 1532 1660.9 911.0
30. <1308> 上場東証指数 1502 555.9 3876
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1442 132.2 3544
32. <2036> 金先物Ｗブル 1167 84.7 197500
33. <2038> 原油先Ｗブル 1160 244.2 2631
34. <1398> ＳＭＤリート 1127 109.5 1944.5
35. <2243> ＧＸ半導体 1022 138.8 3777
36. <1655> ｉＳ米国株 1003 121.9 816.1
37. <563A> ＧＸナスＤカ 960 -100.0 1030
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 902 174.2 63710
39. <1397> ＳＭＤ２２５ 834 4533.3 59660
40. <314A> ｉＳゴールド 813 93.1 356.3
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 776 295.9 2370
42. <1326> ＳＰＤＲ 730 63.3 69030
43. <1343> 野村ＲＥＩＴ 646 -25.7 2055.0
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 625 265.5 97
45. <282A> ＧＸ半導１０ 624 710.4 2100
46. <2559> ＭＸ全世界株 592 51.8 28050
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 516 134.5 32640
48. <2516> 東証グロース 515 187.7 612.8
49. <2244> ＧＸＵテック 506 220.3 3276
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 497 314.2 602.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 202353 70.3 57600
２. <1321> 野村日経平均 25966 195.9 61650
３. <1357> 日経Ｄインバ 25394 124.7 3850
４. <1458> 楽天Ｗブル 15631 51.5 68630
５. <1360> 日経ベア２ 15602 133.9 94.5
６. <1579> 日経ブル２ 9403 47.8 621.9
７. <1306> 野村東証指数 6123 125.7 392.0
８. <1568> ＴＰＸブル 5656 452.3 834.3
９. <1346> ＭＸ２２５ 4879 1122.8 61320
10. <1671> ＷＴＩ原油 4825 67.8 5139
11. <1329> ｉＳ日経 4636 335.3 6137
12. <1540> 純金信託 4461 129.8 22525
13. <1330> 上場日経平均 4407 588.6 61760
14. <2644> ＧＸ半導日株 3483 14.5 3620
15. <200A> 野村日半導 3277 107.9 3743
16. <1542> 純銀信託 2721 68.8 36060
17. <1571> 日経インバ 2716 3382.1 344
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2619 315.7 61430
19. <1459> 楽天Ｗベア 2480 306.6 155
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 2354 166.0 383.1
21. <1358> 上場日経２倍 2345 175.9 109800
22. <1545> 野村ナスＨ無 2225 46.9 43200
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1900 125.7 3965
24. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1819 18090.0 59570
25. <1489> 日経高配５０ 1713 41.1 3067
26. <1356> ＴＰＸベア２ 1693 159.3 134.3
27. <1615> 野村東証銀行 1608 41.3 598.5
28. <1699> 野村原油 1566 774.9 611.2
29. <1580> 日経ベア 1532 1660.9 911.0
30. <1308> 上場東証指数 1502 555.9 3876
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1442 132.2 3544
32. <2036> 金先物Ｗブル 1167 84.7 197500
33. <2038> 原油先Ｗブル 1160 244.2 2631
34. <1398> ＳＭＤリート 1127 109.5 1944.5
35. <2243> ＧＸ半導体 1022 138.8 3777
36. <1655> ｉＳ米国株 1003 121.9 816.1
37. <563A> ＧＸナスＤカ 960 -100.0 1030
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 902 174.2 63710
39. <1397> ＳＭＤ２２５ 834 4533.3 59660
40. <314A> ｉＳゴールド 813 93.1 356.3
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 776 295.9 2370
42. <1326> ＳＰＤＲ 730 63.3 69030
43. <1343> 野村ＲＥＩＴ 646 -25.7 2055.0
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 625 265.5 97
45. <282A> ＧＸ半導１０ 624 710.4 2100
46. <2559> ＭＸ全世界株 592 51.8 28050
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 516 134.5 32640
48. <2516> 東証グロース 515 187.7 612.8
49. <2244> ＧＸＵテック 506 220.3 3276
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 497 314.2 602.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース