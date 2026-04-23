　23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　202353　　　70.3　　　 57600
２. <1321> 野村日経平均　　 25966　　 195.9　　　 61650
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 25394　　 124.7　　　　3850
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15631　　　51.5　　　 68630
５. <1360> 日経ベア２　　　 15602　　 133.9　　　　94.5
６. <1579> 日経ブル２　　　　9403　　　47.8　　　 621.9
７. <1306> 野村東証指数　　　6123　　 125.7　　　 392.0
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　5656　　 452.3　　　 834.3
９. <1346> ＭＸ２２５　　　　4879　　1122.8　　　 61320
10. <1671> ＷＴＩ原油　　　　4825　　　67.8　　　　5139
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　4636　　 335.3　　　　6137
12. <1540> 純金信託　　　　　4461　　 129.8　　　 22525
13. <1330> 上場日経平均　　　4407　　 588.6　　　 61760
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　3483　　　14.5　　　　3620
15. <200A> 野村日半導　　　　3277　　 107.9　　　　3743
16. <1542> 純銀信託　　　　　2721　　　68.8　　　 36060
17. <1571> 日経インバ　　　　2716　　3382.1　　　　 344
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2619　　 315.7　　　 61430
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2480　　 306.6　　　　 155
20. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2354　　 166.0　　　 383.1
21. <1358> 上場日経２倍　　　2345　　 175.9　　　109800
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　2225　　　46.9　　　 43200
23. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1900　　 125.7　　　　3965
24. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　1819　 18090.0　　　 59570
25. <1489> 日経高配５０　　　1713　　　41.1　　　　3067
26. <1356> ＴＰＸベア２　　　1693　　 159.3　　　 134.3
27. <1615> 野村東証銀行　　　1608　　　41.3　　　 598.5
28. <1699> 野村原油　　　　　1566　　 774.9　　　 611.2
29. <1580> 日経ベア　　　　　1532　　1660.9　　　 911.0
30. <1308> 上場東証指数　　　1502　　 555.9　　　　3876
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1442　　 132.2　　　　3544
32. <2036> 金先物Ｗブル　　　1167　　　84.7　　　197500
33. <2038> 原油先Ｗブル　　　1160　　 244.2　　　　2631
34. <1398> ＳＭＤリート　　　1127　　 109.5　　　1944.5
35. <2243> ＧＸ半導体　　　　1022　　 138.8　　　　3777
36. <1655> ｉＳ米国株　　　　1003　　 121.9　　　 816.1
37. <563A> ＧＸナスＤカ　　　 960　　-100.0　　　　1030
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 902　　 174.2　　　 63710
39. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 834　　4533.3　　　 59660
40. <314A> ｉＳゴールド　　　 813　　　93.1　　　 356.3
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 776　　 295.9　　　　2370
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 730　　　63.3　　　 69030
43. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 646　　 -25.7　　　2055.0
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 625　　 265.5　　　　　97
45. <282A> ＧＸ半導１０　　　 624　　 710.4　　　　2100
46. <2559> ＭＸ全世界株　　　 592　　　51.8　　　 28050
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 516　　 134.5　　　 32640
48. <2516> 東証グロース　　　 515　　 187.7　　　 612.8
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 506　　 220.3　　　　3276
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 497　　 314.2　　　 602.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース