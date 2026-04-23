ナ・リーグ東地区のメッツは22日（日本時間23日）、本拠地シティーフィールドでのツインズ戦に3－2で勝利。前日まで続いた連敗を12でストップした。

ところが、復帰戦のフアン・ソト外野手と入れ替わるかたちで、主砲のフランシスコ・リンドーア内野手が左ふくらはぎの張りで途中交代。手放しでは喜べない勝利となった。

■「明日MRI検査を受ける」と指揮官

メッツは初回、リンドーアの三塁適時内野安打で先制すると、再び同点の4回裏には、フランシスコ・アルバレス捕手の適時二塁打で勝ち越し。三たび同点で迎えた8回裏には、2死一、二塁でマーク・ビエントス内野手がしぶとく右翼前へ運びリードを奪った。最終回をルーク・ウィーバー投手が締めて、3－2で辛くも逃げ切り。前日まで続いた連敗を「12」で止めた。

久々の白星に沸いた本拠地だったが、この試合でリンドーアが走塁中に左ふくらはぎの張りを訴えて途中交代。右ふくらはぎを負傷していたソトの復帰戦に、今度はリンドーアが戦線離脱するかたちとなった。

試合後、メディアの取材に応じたカルロス・メンドーサ監督は、「メジャーリーグの試合で勝つのは、いつだっていいものだ」と安堵の表情を見せたが、リンドーアについては「明日ふくらはぎのMRI検査を受ける予定」とコメント。「ソトを失った時は本当に苦戦した。今度は別の選手を失う可能性が出てきた。どう対処すべきか考えなければならない」と表情を曇らせた。連敗を12で止めたメッツは、借金8で東地区最下位。巻き返しには、もうしばらく時間がかかりそうだ。

