イラン側は海上封鎖解除求める

【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２２日、米ＦＯＸニュースのインタビューで、イランとの停戦延長について「期限は設けていない。急ぐ必要もない」と述べ、イラン側の対応を待つ意向を示した。

イランを出入りする船舶を対象とした海上封鎖については「爆撃よりもイランを恐れさせている」と語り、継続する意義を強調した。

米国とイランの戦闘終結に向けた協議が行き詰まる中、トランプ氏は２１日に「イランから統一された提案が提出され、協議の結論が出るまで」停戦を延長すると発表した。一部米メディアは、延長期間を「３〜５日間」と報じたが、トランプ氏はこの日のインタビューで「誤り」と否定した。

トランプ氏はまた、「（米国の）中間選挙があるから私が早く（戦闘を）終わらせたがっていると言う人もいるがそれは事実ではない」と述べ、「米国民にとって良い合意を実現したい」と主張した。

キャロライン・レビット大統領報道官は２２日、ホワイトハウスで記者団に、「イランでは現実主義者と強硬主義者の間で争いが起きている」と指摘した。

一方、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は２２日、「約束違反と封鎖、脅しが協議に向けた主要な障壁だ」とＳＮＳに投稿し、海上封鎖の解除が協議再開の条件になるとの考えを示した。モハンマドバゲル・ガリバフ国会議長も２２日、米国の海上封鎖を念頭に「露骨な停戦違反の下でホルムズ海峡は開放できない」と主張した。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２２日、ホルムズ海峡付近でイスラエルの関係船１隻を含む２隻を拿捕（だほ）したと発表するなど、ホルムズ海峡では緊張状態が続いている。事実とすれば、イランが海峡の事実上の封鎖を始めて以降、外国船を拿捕するのは初めて。イランには、海峡が自国の管理下にあり、米国の求める即時開放に応じない姿勢を示す狙いがありそうだ。

ロイター通信によると、この２隻とは別の貨物船１隻もホルムズ海峡付近で攻撃を受けたという。