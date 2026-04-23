【R-TYPE DX: Music Encore】 4月30日 発売予定 価格：2,420円 ※Xbox Series X|S版のみ2,400円

シティコネクションは、プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam向けダウンロード用ソフト「R-TYPE DX: Music Encore」を4月30日に発売する。価格は2,420円（Xbox Series X|S版のみ2,400円）。

1999年に携帯ゲーム機向けに登場した「R-TYPE DX」が復活。当時は存在しなかった“もしも”のサウンドが新たに追加され、「巻き戻し」、「連射設定」、「パワーアップスタート」などの便利機能も搭載される。

本日4月23日から新トレーラーも公開。Nintendo Switch版は20%OFFでの予約購入もスタートしている。

□Nintendo Switch ダウンロード版ストアページ（予約購入開始・20%オフ）

□PlayStation 4 ダウンロード版ストアページ

□Xbox Series X

□Steam ストアページ

【『R-TYPE DX: Music Encore』ゲーム紹介トレーラー】

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