GoogleがAI処理チップの第8世代TPUを発表、学習特化の「TPU 8t」と推論特化の「TPU 8i」が存在しワットあたりの性能は2倍に

GoogleがAI処理チップの第8世代TPUを発表、学習特化の「TPU 8t」と推論特化の「TPU 8i」が存在しワットあたりの性能は2倍に