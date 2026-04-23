中谷潤人VS井上尚弥

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が23日、神奈川県相模原市内の所属ジムで公開練習を行なった。5月2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑む。大一番を前に意気込みを力強く語った。興行は映像配信プラットフォーム「Leminoプレミアム」がPPV（ペイパービュー）で独占生配信。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。

中谷は現在のコンディションについて「ロサンゼルスから帰ってきて、多少の時差ボケがありますけど良いコンディション。期待していてください」と万全な様子。「スパーリングパートナーに恵まれた。あとは発揮するだけ」と話し、東京ドームでの一戦に向け「すごく楽しみです。5万5000人の人たちを魅了するファイトができると思っています」と続けた。

中谷と井上はともに、デビューから32戦無敗のまま激突。“史上最高の日本人対決”とも称される。

20日の井上の公開練習の様子は確認したといい、気になる点を問われると「特にない。5月2日にリングに上がればわかる」と話した。続けて「大橋（秀行）会長が『出方が9割方分かっている』と言っていたのでそれで行く」とニヤリ。指導を受けるルディ・エルナンデス・トレーナーも「オオハシ、Why？」と重ねた。

ビッグマッチを前に自身のキャリアを振り返り「感謝を伝えるリングにしたい」と意気込んだ。

昨年9月にWBC＆IBF世界バンタム級の2本のベルトを返上。井上とのビッグマッチに向けて階級を一つ上げた。前戦は同12月。サウジアラビアの首都リヤドで、スーパーバンタム級転向初戦を行った。驚異のタフネスぶりを見せたセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に苦戦を強いられたが3-0の判定勝ちを収めた。同級ではWBA、WBC、WBOで1位、IBFで3位に位置している。

対する井上は昨年、12年ぶりとなる異例の年間4試合を敢行。1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）、12月にアラン・ピカソ（3-0判定勝ち）と対戦し、歴代最多の世界戦27連勝を達成した。



（THE ANSWER編集部）