SKハイニックスは23日、連結基準で1−3月期の営業利益が37兆6103億ウォン（約4兆円）で前年同期比405．5％増加したと公示した。売上額は52兆5763億ウォンで198．1％増加した。

営業利益と売り上げとも四半期最大記録だ。営業利益は過去最大記録を更新した昨年10−12月期の19兆1696億ウォンと比較しても2倍水準に増えた。

四半期営業利益率は72％で、昨年10−12月期に記録した58％を超え過去最高記録を更新した。

純利益は40兆3459億ウォンで、純利益率は77％に達した。

SKハイニックスは「1−3月期は季節的にオフシーズンだがAIインフラ投資拡大で需要好調が続く中で、広帯域メモリー（HBM）、高容量サーバー用DRAMモジュール、eSSDなど高付加価値製品販売を拡大して業績上昇を継続した」と明らかにした。

業績好調に力づけられ1−3月期末の現金性資産は前四半期より19．4兆ウォン増えた54．3兆ウォンと集計された。借入金は2．9兆ウォン減って19．3兆ウォンを記録し純現金35兆ウォンを確保した。

同社はAIが大型モデル学習中心からリアルタイム推論中心の「エージェンティックAI」に進化し、メモリー需要がDRAMとNAND全般で拡大していると分析した。メモリー効率化技術の拡散もサービス規模拡大を牽引し需要を追加で引っ張っていくものとみた。これに伴い、DRAMとNAND全部友好的価格の流れが続くと展望した。

SKハイニックスは新製品開発と供給を通じて多様化した需要に対応する一方、AI時代の構造的需要増加に合わせた供給能力確保を核心競争力として提示した。今年の投資もM15Xランプアップと竜仁（ヨンイン）クラスターインフラ構築、EUV装備確保などを中心に前年より拡大する計画だ。

同社は「中長期需要成長に備えて生産基盤を拡充し、需要可視性を考慮した投資で供給安定性と財務健全性をともに確保したい」と明らかにした。