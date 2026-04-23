鮮やかな発光を支える新素材！ GSアライアンス「シリカ複合蛍光色素」

記事ポイント GSアライアンスと大阪公立大学がシリカ複合蛍光色素を開発4月26日から国内外のメーカーや研究機関向けにサンプル提供を開始予定鮮やかな発光と耐候性、耐熱性、化学安定性の両立に注目 GSアライアンスと大阪公立大学がシリカ複合蛍光色素を開発4月26日から国内外のメーカーや研究機関向けにサンプル提供を開始予定鮮やかな発光と耐候性、耐熱性、化学安定性の両立に注目

GSアライアンスと大阪公立大学が、有機蛍光色素とシリカを複合化した新規材料の開発に成功します。

鮮やかな発光特性を保ちながら、シリカ由来の耐候性、耐熱性、分散性を付与できる技術です。

塗料やインク、プラスチック、化粧品など幅広い分野への展開が見込まれます。

GSアライアンス「シリカ複合蛍光色素」





開発者：GSアライアンス株式会社、大阪公立大学発表日：2026年4月23日提供開始予定：4月26日用途想定：塗料、インク、プラスチック、樹脂、化粧品、バイオ・医療分野有機蛍光色素の発光性とシリカの耐久性を複合化

今回開発された材料は、有機蛍光色素が持つ明るく鮮やかな発色を維持しながら、ガラスの主成分でもあるシリカを組み合わせることで耐久性を高めたものです。

有機蛍光色素はプラスチック、コーティング、インク、テキスタイル、スポーツウェア、バイオ・医療用途まで幅広く使われる一方、耐久性の低さが課題です。

本技術ではその弱点の改善を狙っています。

性能向上のポイント





酸素遮蔽効果と熱安定性の向上により、水や有機溶剤の影響を受けにくい設計高温プロセスでも熱分解しにくく、押出機や射出成形への応用を想定塗料や樹脂に添加した際、硬度や耐擦傷性、機械的強度の向上を期待酸、アルカリ、有機溶剤、水に対する化学的安定性も向上

シリカとの複合化によって、有機蛍光色素は長期間にわたる発光が期待できる材料へと進化します。

従来の有機顔料では再現しにくかった鮮やかな発色と、高い耐候性、耐熱性、化学安定性を両立できる点が特徴です。

さらに、比較的低コストで大量生産が可能な実用的製造プロセスを確立したこともポイント。

国内外でも研究報告はある分野ですが、実用化を見据えた量産プロセスの確立は多くないとしています。

GSアライアンスでは4月26日から、国内外の塗料メーカー、樹脂メーカー、化粧品メーカー、研究機関などに向けてサンプル提供と共同開発を進める予定です。

次世代色材としての広がりに期待がかかります。

耐久性と鮮やかな発光を両立した新素材は、退色や劣化が課題だった分野に新たな選択肢をもたらしそうです。

塗料やインクだけでなく、化粧品や医療分野まで広がる応用可能性も見逃せないポイントです。

GSアライアンス「シリカ複合蛍光色素」の紹介でした。

よくある質問

Q. この新素材はどのような機関が開発したものですか？

A. GSアライアンスと大阪公立大学が共同で開発した材料です。

脱炭素、カーボンニュートラル分野の環境・エネルギー技術研究の一環として発表されます。

Q. シリカ複合蛍光色素にはどのような特長がありますか？

A. 有機蛍光色素の鮮やかな発光を保ちながら、シリカによって耐候性、耐熱性、化学安定性、分散性を高めている点です。

高温成形や塗料、樹脂用途への応用も期待されています。

Q. 今後はどのように展開される予定ですか？

A. GSアライアンスは4月26日から、国内外の塗料メーカー、樹脂メーカー、化粧品メーカー、研究機関などに向けてサンプル提供と共同開発を進める予定です。

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