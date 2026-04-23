JR東日本、クマの獣害対策を発表 線路上に軽トラックベースの巡回用軌陸車を導入 忌避剤散布の区間は大幅増へ

JR東日本、クマの獣害対策を発表 線路上に軽トラックベースの巡回用軌陸車を導入 忌避剤散布の区間は大幅増へ