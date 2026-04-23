「チームを助けることができませんでした」ACLEでクラブ史上初の決勝進出ならず。敵地で逆転負けした神戸の守護神が想い綴る「今はただ悔しい」

「チームを助けることができませんでした」ACLEでクラブ史上初の決勝進出ならず。敵地で逆転負けした神戸の守護神が想い綴る「今はただ悔しい」