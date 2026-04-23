「愛猫家」の印象が強い女性芸能人ランキング！ 2位「石田ゆり子」、1位は？
All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「愛猫家の印象が強い女性芸能人」ランキングを紹介します。
【8位までのランキング結果を見る】
2位には、石田ゆり子さんがランクインしました。
1969年生まれの石田さんは、長年にわたり俳優や声優として活躍。愛犬と保護猫たちとの暮らしを自身のSNSで日々発信し、多くのフォロワーを癒し続けています。NHKBSでは『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる』に出演。保護動物の医療費支援団体「ハナコプロジェクト」設立など、愛猫家として強い印象を与えています。
回答者からは、「飼い猫のことをよく雑誌のインタビューなどで話しているから」（40代男性／神奈川県）、「インスタグラムなどで見ています」（30代女性／宮崎県）、「動物好きのイメージが強いから」（10代女性／福岡県）、「石田ゆり子さんは長年猫と暮らしており、その様子を継続して発信しているため愛猫家のイメージが強く定着しています。猫に対する優しいまなざしや日常の関わり方から、深い愛情が感じられます」（40代女性／福岡県）といった声が寄せられました。
栄えある1位は、中川翔子さんでした。
1985年生まれの中川さんは、歌手や声優、イラストレーターなど幅広く活動するマルチタレント。「しょこたん」の愛称で多くのファンから高い支持されており、保護猫活動にも深く関わる愛猫家です。ブログやSNS、著書などを通じても猫への愛を発信し続け、結婚、出産を経て双子の母となった現在も猫への愛情は変わりません。
アンケート回答では、「自身の猫ちゃんをテレビで紹介したりイラストにしたりしていたので、すごい好きなんだなと思った」（30代女性／愛知県）、「たくさん猫を飼っていたイメージだから」（20代女性／愛知県）、「InstagramやXで猫の写真を投稿しているイメージ」（20代女性／茨城県）、「保護活動にも熱心ですし、亡くなった猫への思いも含めて、彼女のタレントイメージと猫は完全にセットで定着していると思います」（40代男性／宮城県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【8位までのランキング結果を見る】
2位：石田ゆり子／75票
2位には、石田ゆり子さんがランクインしました。
1969年生まれの石田さんは、長年にわたり俳優や声優として活躍。愛犬と保護猫たちとの暮らしを自身のSNSで日々発信し、多くのフォロワーを癒し続けています。NHKBSでは『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる』に出演。保護動物の医療費支援団体「ハナコプロジェクト」設立など、愛猫家として強い印象を与えています。
1位：中川翔子／96票
栄えある1位は、中川翔子さんでした。
1985年生まれの中川さんは、歌手や声優、イラストレーターなど幅広く活動するマルチタレント。「しょこたん」の愛称で多くのファンから高い支持されており、保護猫活動にも深く関わる愛猫家です。ブログやSNS、著書などを通じても猫への愛を発信し続け、結婚、出産を経て双子の母となった現在も猫への愛情は変わりません。
アンケート回答では、「自身の猫ちゃんをテレビで紹介したりイラストにしたりしていたので、すごい好きなんだなと思った」（30代女性／愛知県）、「たくさん猫を飼っていたイメージだから」（20代女性／愛知県）、「InstagramやXで猫の写真を投稿しているイメージ」（20代女性／茨城県）、「保護活動にも熱心ですし、亡くなった猫への思いも含めて、彼女のタレントイメージと猫は完全にセットで定着していると思います」（40代男性／宮城県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)