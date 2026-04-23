定年後は「週3勤務」くらいで働きたいと考えています。年金と両立しやすい仕事には、どのようなものがあるのでしょうか？

定年後に週3勤務で働く人が増えている理由

定年後に働く人が増えている背景には、生活費への不安があります。年金だけでは十分な収入にならないと感じる人も多く、少しでも収入を補いたいという考えが広がっています。

その中で、週3勤務という働き方は、収入と体力のバランスが取りやすい点が魅力です。毎日働く必要がないため、趣味や家族との時間も確保しやすくなります。また、生活リズムを保ちながら社会とのつながりを持てる点も大きなメリットです。

一方で、無理をして働きすぎると体調を崩すリスクがあります。長く働き続けるためには、自分の体力や生活スタイルに合った勤務日数を選ぶことが大切です。その意味でも、週3勤務は現実的で続けやすい選択肢といえるでしょう。



年金と両立するために知っておきたい収入の考え方

年金を受け取りながら働く場合、「在職老齢年金」という仕組みに注意が必要です。これは、一定以上の収入があると、年金の一部が減額される制度です。

具体的には、給与と年金の合計が一定額を超えると、超えた分に応じて年金が減ります。ただし、収入が少ない場合は減額されないため、働き方次第で年金を維持しながら収入を得ることが可能です。

そのため、週3勤務のように働く時間を抑えることで、収入をコントロールしやすくなります。結果として、年金を大きく減らさずに済むケースもあります。

ただし、制度は変更されることもあるため、最新の情報を確認することが重要です。働き始める前に収入の見込みを把握し、自分にとって最適なバランスを考えておくと安心です。



週3勤務でも無理なく続けやすい仕事の例

週3勤務で働きやすい仕事には、体力的な負担が少なく、勤務時間の調整がしやすいものが向いています。

代表的なのは、清掃スタッフやマンション管理員などの仕事です。これらは比較的短時間勤務が多く、特別な資格がなくても始めやすいのが特徴です。また、スーパーやコンビニのスタッフもシフトの自由度が高く、週3勤務に対応しやすい職種です。

さらに、事務補助や受付業務なども人気があります。これまでの職歴を生かせる場合は、即戦力として働ける可能性もあります。最近では、在宅でできる軽作業やデータ入力の仕事も増えており、通勤の負担を減らしたい人には選択肢の一つになります。

ただし、仕事内容によっては立ち仕事が多かったり、繁忙期にシフトが増えたりする場合もあります。そのため、応募前に勤務条件をしっかり確認し、自分のペースで働けるかを見極めることが大切です。



自分に合った働き方を選ぶことが老後の安心につながる

定年後の働き方は、「どれだけ稼ぐか」だけでなく、「無理なく続けられるか」が重要です。週3勤務は、収入と生活のバランスを取りやすい働き方の一つといえます。

年金と組み合わせることで、生活にゆとりを持たせることも可能です。ただし、収入が増えすぎると年金が減る可能性があるため、自分の収入状況を把握しながら調整することが大切です。

また、仕事を通じて人とのつながりを持つことは、健康面や精神面にも良い影響を与えます。無理のない範囲で社会参加を続けることが、充実した老後につながります。

自分の体力や希望に合った仕事を選び、長く続けられる働き方を見つけることが、安心した生活への第一歩になるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー