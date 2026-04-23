丸山桂里奈「色とりどりになった」4品の昼食公開「食欲そそられる」「野菜たっぷりで栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/04/23】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月22日、自身のInstagramを更新。彩り鮮やかな昼食を公開した。
【写真】43歳元なでしこ「食欲そそられる」スナップえんどうの炒め物・トマトのパスタなどカラフルな昼食4品
丸山は「4月に保育園が始まり、てんやわんや。まだ慣らし保育だけど、頑張ってこー！！！」と近況をつづり、日常の写真を複数枚投稿。「スナップえんどうがおいしすぎて、フライパンに思わず話しかけた」「今日のお昼ご飯 色とりどりになった。目が華やか」と記し、スナップえんどうを卵とフライパンで炒めている様子や、出来上がったスナップえんどうの炒め物、トマトのパスタなど4品を並べた食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗で食欲そそられる」「美味しそう」「野菜たっぷりで栄養満点」「料理上手」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「食欲そそられる」スナップえんどうの炒め物・トマトのパスタなどカラフルな昼食4品
◆丸山桂里奈、昼食公開
丸山は「4月に保育園が始まり、てんやわんや。まだ慣らし保育だけど、頑張ってこー！！！」と近況をつづり、日常の写真を複数枚投稿。「スナップえんどうがおいしすぎて、フライパンに思わず話しかけた」「今日のお昼ご飯 色とりどりになった。目が華やか」と記し、スナップえんどうを卵とフライパンで炒めている様子や、出来上がったスナップえんどうの炒め物、トマトのパスタなど4品を並べた食卓を公開した。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗で食欲そそられる」「美味しそう」「野菜たっぷりで栄養満点」「料理上手」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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