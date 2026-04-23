キンプリ永瀬廉、ファンからの心配に回答「知らなかっただけ」
【モデルプレス＝2026/04/23】King ＆ Princeの永瀬廉が4月22日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。ファンからの心配に回答した。
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
以前テレビ出演時にタピオカを噛まずに飲む姿が放送されたことがある永瀬。そのため、この日はそんな永瀬を心配するメールが番組へ寄せられた。すると永瀬は「だってタピオカって飲み物じゃないですか。飲み物飲んでるのに噛むっていう概念がないじゃん。水飲んでるのと同じ感覚」とタピオカを噛むという概念がなかったと回顧。そして、「これからはちゃんと噛むようにします。別に噛みたくないとかじゃない、知らなかっただけなんで。大丈夫です」と苦笑いした。
また、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也が自身のTikTokでKing ＆ Princeの楽曲「Theater」（2025年）を踊っていることについて永瀬がコメントする場面も。永瀬はその場で動画を鑑賞し、「たぶんこれ元の動画知らないですね。アレンジというか表情の変化もおもろいし。ザキさんの動きがどうしてもコミカルになっておもろいよね。可愛い。さすがやな、ザキさん」と絶賛し、「ありがとうございます、踊ってくださって」と感謝した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
◆永瀬廉、ファンからの心配に回答
以前テレビ出演時にタピオカを噛まずに飲む姿が放送されたことがある永瀬。そのため、この日はそんな永瀬を心配するメールが番組へ寄せられた。すると永瀬は「だってタピオカって飲み物じゃないですか。飲み物飲んでるのに噛むっていう概念がないじゃん。水飲んでるのと同じ感覚」とタピオカを噛むという概念がなかったと回顧。そして、「これからはちゃんと噛むようにします。別に噛みたくないとかじゃない、知らなかっただけなんで。大丈夫です」と苦笑いした。
◆永瀬廉、アンタッチャブル山崎弘也のダンス動画にコメント
また、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也が自身のTikTokでKing ＆ Princeの楽曲「Theater」（2025年）を踊っていることについて永瀬がコメントする場面も。永瀬はその場で動画を鑑賞し、「たぶんこれ元の動画知らないですね。アレンジというか表情の変化もおもろいし。ザキさんの動きがどうしてもコミカルになっておもろいよね。可愛い。さすがやな、ザキさん」と絶賛し、「ありがとうございます、踊ってくださって」と感謝した。（modelpress編集部）
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