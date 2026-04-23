フジテレビの井上清華アナウンサーが２３日、メインキャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演した。

番組では、後番組でお笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）とリレー中継した。

出演者から設楽が、この日が誕生日だと紹介されるとスタジオは拍手が起こった。その中で設楽は「今日、誕生日で５３歳になりまして。周りに感謝して１年がんばりたいと思います」と明かした。

続けて「あと井上さん、井上さんも今日お誕生日なんですよね？」と呼び掛けると井上アナは「そうなんです〜。設楽さんと一緒の４２３なんです」と３１歳の誕生日にＶサインを繰り出し笑顔で返した。

２人の和やかな掛け合いの中、「めざまし」メインキャスターの伊藤利尋アナが「２人誕生日一緒だって、知ってたんですか？お互い」と問いかけると、設楽は口ごもりながら「もちろんですよ」と返すと和やかな笑いが起きた。これに設楽は「伊藤さんはお祝いするんですか？井上さんの」と突っ込むと今度は伊藤アナが口ごもり「はい」と返し、再び和やかな笑いが起きていた。