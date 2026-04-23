◆米大リーグ メッツ３―２ツインズ（２２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

低迷中のメッツが、連敗を１２でストップした。同点の８回に勝ち越してツインズを振り切って悪夢を払拭した。右足ふくらはぎ肉離れで負傷者リスト入り（ＩＬ）入りしていたフアン・ソト外野手が「２番・ＤＨ」で復帰した。第１打席から中飛、右直といい当たりが野手の正面をついていたが、第３打席は四球、第４打席に右前安打をマークした。

試合前、メンドサ監督は「確かに助けにはなるが『フアン・ソトが入ったから、すぐに勝ち始める』とプレッシャーをかけるのは、彼にとっても公平ではない。ただ、彼をラインナップに加えることは間違いなくプラスになるだろう」と語っていた。

今季も６１９０万ドル（約９７億円）のメジャー最高年俸のソトは、４月３日に負傷した時点で８試合すべてで安打を記録し、打率３割５分５厘、本塁打１本、二塁打２本をマークしていた。その試合までメッツは４勝４敗だったが、ソト不在の時は３勝１２敗と、その影響力の大きさが浮き彫りになっていた。

マイナーリーグのリハビリ試合には出場せず、シティフィールドでコンディションを維持していた。２１日にはベースランニングと守備練習を行い、復帰に備えていた。