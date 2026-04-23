日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が連続試合出塁記録をアジア最長、球団史上２位タイとなる「５３」に伸ばしたことを報じた。

大谷は２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目、代わった左腕ミラーの直球を三遊間にはじき返すと激走。快足を飛ばして間一髪、一塁はセーフとなった。５３連続試合出塁は２０１８年・秋信守を上回るアジア選手最長。球団史上では２０００年のＳ・グリーンに並ぶ２位となった。

番組で一塁へ激走する大谷の映像とともに紹介。スタジオ出演したＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・佐藤大樹は「５３試合って並大抵な努力じゃできないことだと思う」とひと言。そして「調子が悪い時もそれをやり続けなければいけない。どんなつらい時もチームに貢献する姿がすごく積み重ねが大事なんだなと感じさせられました」と感服していた。

大谷は２２日（同２３日）、ジャイアンツ戦に「１番・投手」として先発出場。