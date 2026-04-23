◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界バンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、神奈川県相模原市内の所属ジムで練習を公開した。５月２日の東京ドームで、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑む一戦に向けて「すごく楽しみ。キャリアにとって大きな試合になる」と話した。

チケットはすでに完売し観客動員は５万５０００人が見込まれる。大きな会場への緊張感はなく「５万５０００人を満足させられるようなファイトができると思う」と期待を口にした。

１９日に強化キャンプ先の米カリフォルニア州ロサンゼルスから帰国し、翌２０日には練習を再開。「少し時差ぼけはある」というが体調には問題ない。１５歳の時から指導を受けるルディ・エルナンデス・トレーナーも来日し調整を進め「いい練習が積めた。あとは発揮するだけ」と意気込んだ。

公開練習には尚弥陣営の大橋秀行会長、井上真吾トレーナーらも視察に訪れた。