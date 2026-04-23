コンセプトはダイナミック&スポーツ

4月23日、M-TEC（無限）は6月に追加予定の新グレード、『ホンダ・シビックe:HEV RS』に対して、現在発売しているシビック用の各種パーツを適用。無限らしいスポーティさと存在感を引き立たせるパーツを提案した。

【画像】無限らしさ溢れる！新グレード『ホンダ・シビックe:HEV RS』にダイナミック&スポーツなパーツを装着 全20枚

無限のシビック用パーツは、『ダイナミック&スポーツ』がコンセプト。スタイリングや走行性能といったクルマの本質にこだわるシビック・ユーザーに向けて、『無限らしいスポーティさを高めるパーツ』をラインアップし好評を得ているという。



M-TEC（無限）は『ホンダ・シビックe:HEV RS』に、現在発売しているシビック用パーツを適用。 平井大介

エクステリアでは、ハッチバックらしいスポーティな存在感を主張するアイテムを設定。大型でダイナミックに空気を切り裂くようなデザインとしたフロントアンダースポイラーや、フロントからリアへ流れる形状と張り出した造形から、ロー&ワイドな印象を演出し一体感のあるサイドガーニッシュなどをラインアップする。

アイテムを幅広くラインナップ

無限オリジナルデザインのLEDテールライトは、立体的な発光面を採用しフルLED化によりスポーティかつ先進的で洗練されたリアビューを創出。また、ドアの開錠、施錠と連動したオープニングエンディングアクション機能を搭載し、高級感を演出し個性を際立たせている。

その他にも、外気侵入を防止し換気効果を高めるベンチレーテッドバイザー、スポーツマットといったスタンダードアイテムや、乗降時の汚れや傷を防止するスカッフプレートやドアインナープロテクターといったユーティリティアイテムまで、幅広いラインアップを用意している。



ハッチバックらしいスポーティな存在感を主張するアイテムを設定。 平井大介