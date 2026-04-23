既存のさまざまな純正アクセサリー装着が可能

4月23日、ホンダアクセスは6月に追加予定の新グレード、『ホンダ・シビックe:HEV RS』に対して、現在発売しているシビック用純正アクセサリーを適用。スポーティさをさらに際立てる提案を発表した。

【画像】ホンダアクセス、新グレード『シビックe:HEV RS』に純正アクセサリーを適用 全9枚

今回追加された新グレードe:HEV RSには、2024年のマイナーモデルチェンジの際に追加設定した、さまざまな純正アクセサリーの装着が可能。



ホンダ・シビックe:HEV RSに、現在発売しているシビック用純正アクセサリーを適用。 平井大介

具体的には、スポーティなフォルムと『実効空力』の技術を投入した『テールゲートスポイラー（ウイングタイプ）』、シンプルなデザインでスッキリとさりげないスポーティさを演出する『テールゲートスポイラー（ダックテールタイプ）』といったエクステリアアイテムや、イルミネーションアイテムなどとなる。

なお実効空力とは、日常の速度域でも体感できる空力効果のことで、ホンダアクセスにおけるエアロダイナミクス開発のキーワードとなっている。

ブラックエンブレムはランキング上位の人気アイテム

シャープな形状のフロントバンパーに溶け込む、スッキリとしたデザインのガーニッシュと共に装着する『フォグライト』はLEDクリアだけでなく、イエローとクリアをスイッチ操作で切り替えることができる『LEDフォグライトバイカラー』も設定。

ホワイトの点灯色がもたらすへッドライトとのスタイリッシュなマッチングと、イエローの点灯色がもたらす降雪や濃霧走行時における視認性の高さを両立している。



『実効空力』の技術を投入した『テールゲートスポイラー（ウイングタイプ）』。 平井大介

ワンポイントのアクセントとなる『ブラックエンブレム』は、シビックのアイテムランキングで2位にランクインするほどの人気商品。同じくブラッククロームのHマークとなる『アルミホイールセンターキャップ』を組み合わせることで、車両外観のエンブレムに統一感を出すことができる。

これらの純正アクセサリーを装着することで、シビックe:HEV RSのスポーティさやスタイリッシュさを、より際立たせるカスタマイズを楽しむことができる。