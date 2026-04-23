拾った他人の保険証を使って診療を受けたとして、警視庁神田署は２３日、兵庫県姫路市、住職の男（５５）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。

同署は、この保険証の人物になりすまして、２月までの約２年間で約１１５回（診療報酬計約１３３万円相当）の受診を繰り返したとみている。

発表によると、男は２月上旬、大阪市内の皮膚科で、千葉県の６０歳代男性の保険証を提示し、男性になりすまして診療を受けた上で、薬局で医薬品数点の交付を受けた疑い。診療報酬は計約１４万円相当だという。逮捕は２１日。

調べに容疑を認め、「自分の保険証がなかったので、拾った保険証を使った」と供述している。保険証は、男性が２０２４年１月に都内で紛失したものだった。

男は、会社員を辞めて住職になった際に国民健康保険に加入する手続きをしなかったという。無保険状態で、医療費を全額負担する必要があった。

同署は、男が、東京、京都、兵庫など５都府県の約２５の医療機関で、この保険証を不正使用したとみて調べている。保険者から「不自然な診療歴がある」と同署に連絡があり、発覚した。