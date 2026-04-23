＜老後の住まい＞夫が亡くなって独り身になったら住みたいのはどっち？ワンルーム VS 3LDK
子どもが巣立ったら、「こんなことをしてみたい」とアレコレ想像するときはありませんか？ ママスタコミュニティに「子育て後」のさらに先「老後」について、こんな投稿がありました。
『老後に1人で住むならワンルームか3LDK、どっちがいい？』
独り身の老後の条件として、「子どもは自立していること。旦那さんは先に亡くなっている」と出しています。この投稿を読んだママたちは、起きるかもしれない未来の自分を想像してコメントを寄せてくれました。
投稿者さんからワンルームか3LDKの2択を提示されたママたち。どちらを選ぶかの投票だけではなく、その理由を詳しく語るママが続出。そして、わずかな差ではありますが、ワンルームを選んだママが多い結果となりました。ワンルームを選んだママたちは、どんな理由を挙げたのでしょうか。
僅差でもワンルームが多いワケ
『掃除が好きじゃない。ベッドが置ければ十分』
『掃除の範囲をできるだけ減らしたい』
ワンルームを選ぶママにとって、最大の魅力は掃除がラクになること。家族で暮らす家は広さが必要で、掃除は決してラクな家事ではありません。子どもも旦那さんもいない独り身となれば、掃除の回数を減らしても自分が良ければOK！ 誰にも迷惑をかけないでしょう。ワンルームが選ばれたのは、いつも家事に奮闘するママだからこその理由なのかもしれませんね。
3LDKを選ぶ人、理由は？
一方で老後も広々と暮らしたいと考えるママもいます。3LDKを選ぶ理由のひとつは、誰かが自宅にくることを想定しているようです。
子どもや友だちが遊びにこれる家
『友だちや娘が遊びにくるだろうし、趣味を楽しむ部屋もほしい』
『子どもが家族で帰省してきたら、泊まれる部屋がほしい』
『リビング、寝室、仕事部屋、子どもが帰省して泊まれる部屋と使い分けたい』
子どもが自立して別世帯になっても家族は家族。子どもが帰省してくるとき使用する部屋を想定しているようです。また、友だちを家に招くかもしれません。お茶を飲んだり趣味を楽しむには、複数の部屋が必要になるでしょう。老後を賑やかに過ごしたいママにとって、3LDKは譲れない条件かもしれませんね。
介護する人が過ごしやすい家
『介護をお願いするようになったとき、ヘルパーさんがくるかもしれない。ワンルームだと掃除や料理をしてもらう間、丸見えだしずっと同じ空間にいることになる。家にいる時間が長くなるからこそ、広さは必要』
『介護が必要になったら電動ベッドや車椅子、介護用品を置く。訪問入浴も広さがなきゃムリ』
介護が必要になったとき、助けてくれるヘルパーさんなどの訪問を想定するママからのコメントです。実際に介護を経験したママからは、こんな経験談が。
『義実家がワンルームだった。義父が寝ている近くで料理するから、音を立てないように気をつかう。それに掃除をしようと思っても、私が掃除をしている間に義父のいる場所がない。大変だったよ』
誰かの手助けが必要になるかもしれない老後。できれば元気に暮らしたいけれど、そうはいかない可能性も。そこまで見据えて広い家を選ぶとは、さすがです！
将来の楽しみ（？）を想像して
老後の暮らしを想像し、さまざまなコメントが交わされた今回の投稿。子育て真っ最中のママにとって、まだまだ先のことではありますが、必ず訪れるもの。日々の仕事や子育ての合間に、ふと老後を想像し、将来の楽しみを作っておくのはいかがでしょうか。
編集・あいぼん イラスト・加藤みちか