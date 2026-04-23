＜速報＞男子ツアー初挑戦の青木瀬令奈が前半からバーディ量産、3アンダーで折り返し 前澤杯開幕
＜前澤杯 初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞実業家・前澤友作氏発案で今年2度目の開催となる大会が、きょう23日に開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。
【写真】総額35億円超!! 前澤杯のスーパーカーがヤバい
男子ツアー初参戦の女子通算5勝の青木瀬令奈が、前半からバーディの山を築いている。3、4番と連続でスコアを伸ばすと6番でもバーディを1つ追加。7番ではダブルボギーを叩いたが、8、9番で再び連続バーディを奪い帳消しに。3アンダーの6位グループで後半に入った。女子選手は青木のほかプロ3年目の清本美波、ルーキーの横山翔亜も出場。清本はイーブンパーで後半へ。横山は3オーバーで前半をプレーしている。現在、首位には5アンダーの伊藤有志と中西直人が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞前澤杯 初日のリーダーボード
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日本勢は15人が出場 米女子メジャー初日の組み合わせ
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