恋リア出身美女「ショートの魅力教えてあげる」ぴったりTシャツ姿でイメチェン報告「お姉さん感増した」「髪色新鮮」
【モデルプレス＝2026/04/23】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題となっている。
【写真】恋リア出身美女「お姉さん感増した」衝撃のぴったりTシャツ姿でイメチェン報告
羽柴は「ショートの魅力教えてあげるよ。久々に暗めにした〜」とつづり、写真を投稿。美しいボディラインが際立つ黒のピタッとしたTシャツ姿で、首元がすっきりと見えるダークカラーのショートになった髪の毛を披露した。
この投稿にファンからは「髪色新鮮」「素敵」「お姉さん感増した」「思わず二度見した」などの声が届いている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
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◆羽柴なつみ、イメチェン新ヘア公開
羽柴は「ショートの魅力教えてあげるよ。久々に暗めにした〜」とつづり、写真を投稿。美しいボディラインが際立つ黒のピタッとしたTシャツ姿で、首元がすっきりと見えるダークカラーのショートになった髪の毛を披露した。
◆羽柴なつみの投稿に反響
この投稿にファンからは「髪色新鮮」「素敵」「お姉さん感増した」「思わず二度見した」などの声が届いている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
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