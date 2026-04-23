アースダンボールは、LPレコード約50枚を立てたまま梱包できる白色ダンボール箱「【宅配100サイズ】発送用ダンボール箱(白) 330×230×330 まとめ買い」の発売した。直販価格はまとめ買い7,020円(60枚)から。小ロットでは、1,113円(1枚)から。別途送料と梱包費用がかかる。

LPレコードを立てたまま約50枚収納するために、長さ330mm、深さ330mmで設計。一般的なLPレコードのジャケット(315×315mm)や、OPP袋に入れたジャケット(320×320mm)を縦に並べて梱包することができる。また、LPレコードに加え、A4判の写真集や雑誌、文庫本セットなどの収納にも適している。

表面には清潔感のあるホワイトの素材を採用。ECショップやフリマサイトでの商品発送、ギフトやプレゼントを贈答する際の梱包箱として活用できる。また、シンプルな見た目のため、インテリアの一部としても景観を損ないにくく、収納箱としても利用しやすいとしている。

材質は白C5／C5、厚みはA／F(5mm厚)、重量は350g、容量は25L。内寸法は230×330×330mm(幅×奥行き×高さ)、外寸法は240×340×350mm(幅×奥行き×高さ)。