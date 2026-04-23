TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送された。コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に2週連続で登場。クイズ回答者として、高学歴芸人が登場した。

ナダルは吉本興業東京本社から千葉県酒々井町の山奥に搬送され、プレハブ小屋に監禁された。「身代わりジェスチャークイズ」に挑戦。ルールは、クイズを身代わり解答してくれる人物を電話で探し、正解してもらうこと。ナダルが出た問題を無音でジェスチャーのみで伝え、身代わり解答者に正解してもらう必要がある。

最初に呼ぶことに成功したのは、ちょんまげラーメンのきむだったが、不正解。その後、ウエストランド河本太を呼ぶことに成功。クイズにも正解し、脱出かと思いきや、シャッターが開いたのはわずか10センチ。ナダルは「意味分からんことすなー！」と激怒。数秒後「はぁ？ 頭おかしいんか、お前ら！」と絶叫。さらに「最初から全部言え！」「何センチで出れんねん！」「俺はどうしたらええんや」「夜やー！」と大声を張り上げた。

ナダルは今週の放送でも身代わり脱出に挑戦。脱出しするべく、高学歴芸人に電話。早大卒のひょっこりはん、収録当時東大大学院在学中で中国・北京出身のいぜんが登場。ひょっこりはんは見事、クイズ正解を果たした。

いぜんは東大大学院を修了し、現在は会社員としても活動している。 いぜんはXで収録を回想。「それはいぜんの修士論文の締め切りの夜だった 急にナダルからいい飲み会があるって誘ってきた パソコンで『核融合の人類への意義』を書きながら向かったら めちゃくちゃ怪しい所じゃねぇかよ！ 上納されちゃうじゃねぇかよってビビってたわ！ 核融合の論文書いてる中国人女を上納したらやべぇよ！ナダル！！！ って思ったら 水曜日のダウンタウンじゃねぇかよ！ ありがてぇよ！」とツッコミを入れていた。