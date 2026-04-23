第66代横綱・若乃花の花田虎上さんの妻・倉実さんが4月22日にインスタグラムを更新し、夫婦で神社を参拝した際のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 花田虎上 】 妻・倉実さんと神社参拝「久しぶりのパパと2人の時間」 仲睦まじい自撮りショットに反響続々「素敵なツーショット」「幸せそうで良かった」





倉実さんは「仕事場の近くの神社へ。鯉のぼりと神社のコントラストが綺麗で、仕事終わりにお参りしてきました。久しぶりにパパと2人の時間」と綴り、境内に掲げられた色とりどりの鯉のぼりに惹かれ、仕事帰りに足を運んだことを明かしました。









写真には、「金王八幡宮」と刻まれた石柱の前で寄り添う自撮りショットや、赤い門の前に立つ倉実さんの姿が収められています。黒のジャケットに白のトップス、グレーのワイドパンツというシックな装いの倉実さんは、穏やかな笑みを浮かべています。









神社の境内には五色の鯉のぼりが風に泳ぎ、背景には高層マンションが見える都市の景色と伝統的な境内の光景が印象的なコントラストをなしています。「久しぶりのパパと2人の時間」という言葉からは、夫婦でのんびりとした時間を楽しんだ様子が伝わってきます。









この投稿に「お兄ちゃん、幸せそうで良かった」「ご主人さんと素敵なツーショットですね〜」「パパさんとパワースポットで良い気が入りましたね」「お仕事とは言えパパさんとお二人でのお時間は貴重なひと時ですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】