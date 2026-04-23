シビックにランクルに…まさかの6台持ち！？人気レーサーの規格外すぎるクルマ愛に、スタジオが騒然となった。

【映像】ホンダ＆トヨタ、人気レーサーの“対照的な”愛車（実際の様子）

スーパーGTの2026シーズン開幕戦を振り返った『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』の最新回で、ゲストに登場した大湯都史樹の凄すぎる「クルマ愛」にスポットが当てられた。

開幕戦で2位表彰台を獲得した大湯、番組内で「車を6台所有」と紹介されると、さらに追加の事実が明らかになる。大湯は「クルマが好きでいっぱい持っていて、最近まだ明かしてないんですけど、今月3台くらいプラスで納車するんで」とコメント。これにより、まさかの“合計9台”という規格外の愛車事情が判明した。

スタジオは「えぇ！？」「9台になるってこと！？」「どこに置くわけ？」と騒然。ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃも手を合わせながら「1個借りたい！返すからお願い」と思わず懇願する場面も見られた。

番組では、そのうちの2台として、白いホンダ「シビック タイプR（FK8型）」とトヨタ「ランドクルーザー 70」の写真が紹介される。車の前でポーズを取る大湯の姿も映し出され、スポーツカーと硬派なSUVという対照的なラインナップだ。信子が「誰が撮ってるの？」と問いかけると、大湯は「それはちょっとね…」と含みを持たせ、スタジオには笑いが広がる。

さらに「一番乗っているのは、ナナマルのランクル」と、2025年のKeePerの90秒CMでも使用していたランクル70の名前を挙げた。すがちゃん最高No.1も「すげぇな…」と、男のロマンを体現する大湯に感嘆していた。

ファンからも「多い！！けど、ほぼホンダ車だろうねｗ」「CMでKeePerしてたランクル」「夢があるねレーサー」といった声が上がり、まさに規格外の「クルマ愛」に注目が集まっていた。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）