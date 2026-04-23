元テレビ朝日社員の玉川徹氏は23日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。昭和と令和の働き方の世代間ギャップをめぐる特集の中で、自身の新入社員時代を振り返り、「僕は全然上司の言うこととか聞かない新入社員だったから、あつれきがものすごかった」とコメントした。

番組では、恒例のパネルコーナーでこのテーマを特集。前半部分では、今年4月に入社したばかりの新入社員からの退職代行への依頼が、22日までの間に全体の269件中57件あった（東京労働経済組合調べ）と紹介。また、上司や先輩が部下や後輩に過剰な配慮をすることで、結果的に相手の成長機会を奪う行為を「ホワイトハラスメント」と呼び、この「ホワハラ」を職場で感じる若い世代の社員がいることも伝えた。

解説で出演した千葉商科大の常見陽平教授（労働社会学）は、新入社員の退職代行への依頼について「気をつけていただきたいのは、退職代行を使っている新入社員がいるのは事実だがマジョリティーではない」と強調。ホワイトハラスメントに関しても「部下への指導がハラスメントか否かという軸で判断されていること自体は問題。叱り倒すことだけが成長の手段ではなく、上司がアップデートされているかどうかが問題で、成長したい若者がいるということは認識しないといけない」などと訴えた。番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一も、この日の議論内容に関して「若者全員がこうですというわけではないというのが前提」と断った上で、進行した。

若い世代の会社での働き方や、「ホワイトハラスメント」をめぐる上司と部下の関係について見解を問われた玉川氏は「この話で、ぼくは何を話せばいいかなと考えていた」と戸惑い気味に切り出し、「昔の話をすると、僕は全然上司の言うこととか聞かない新入社員だったから、あつれきがものすごかった。あつれきがどうのこうのとか、今、そんなの問題なの？」と指摘。「あつれきがあっても、生き残る人間は生き残るし、というふうにしか、あまり思わない。温かく迎え入れても辞めるやつは辞めちゃうし、広い話として取り上げても、どうなんだろうと。それより、社会はこれからものすごい勢いで変わっていきます。技術がね。あなた、それでこれからの世界に対応していけるんですか？ ということしか思わないですけどね」と応じた。

羽鳥が、「（玉川氏は）ちょっと特殊な例です」と口にすると、常見氏は「玉川さんが生き残れるテレビ朝日ってまともな会社だと思います」と応じていた。