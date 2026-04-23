激しくジャンプした結果…シーズーに異変が！クセが強すぎるネコいぬたちの「爆笑選手権」

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

4月23日（木）放送の同番組では、「第2回 クセ強表情選手権」や「1000匹を救った“いぬの車椅子職人”」などを紹介する。

【写真】シンプルに顔が怖い…2匹の“シンクロ”が招いたクセ強表情のワンちゃん

今回のゲストは、前回に続き“ネココメンテーター”の高城れに（ももいろクローバーZ）。

朝方にとっても甘えん坊になるという高城の愛猫ZZ（ダブルゼータ）くん。家での様子をスタジオで公開すると、さらば青春の光・森田はネコよりも気になってしまったことがあり…。

◆衝撃の『北の国から』フェイス現る!?

前回大好評だった「クセ強表情選手権」の第2回が開幕。

お出かけ後に爆睡して「魂が抜けた」ような顔を見せるダックスフンドや、激しくジャンプしすぎて原型を留めないシーズーなど、インパクト抜群の表情が続々登場する。

そんななか、飼い主にかまってもらえず悲しみに暮れるラブラドール・レトリーバーの表情が、名俳優・田中邦衛さんに激似とスタジオ大爆笑。

はたして、二代目クセ強表情王に輝くのは？

◆1000匹を救った「いぬの車椅子職人」

病気や事故で後ろ脚が動かなくなった愛犬に、もう一度走る喜びを――。愛知県一宮市で、いぬ専用のオーダーメード車椅子を作り続ける職人に密着する。

「車椅子の完成を待つ間に亡くなってしまう子もいる。だから一刻も早く届けたい」という思いの原点は、自身の愛犬に捧げた自作の車椅子だった。

今回突然のけがで下半身不随となった14歳のダックスフンドが、再び地面を蹴り、飼い主と「散歩」という奇跡を取り戻すまでの、希望の物語を追った。

このほか番組では、新企画「ネコいぬおでかけウォーカー」や「ワークワン 癒やしの大型犬カフェ」なども紹介する。