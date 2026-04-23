2026年4月23日（木） MLB メッツ vs ツインズ 試合結果
開催：2026.4.23
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 3 - 2 [ツインズ]
MLBの試合が23日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。
メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。
1回裏、4番 フランシスコ・リンドア 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-0 MIN
4回表、4番 ビクトル・カラティニ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 NYM 1-1 MIN
4回裏、5番 フランシスコ・アルバレス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 2-1 MIN
6回表、1番 バイロン・バクストン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 NYM 2-2 MIN
8回裏、6番 マーク・ビエントス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-2 MIN
試合は3対2でメッツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はメッツのルーク・ウィーバーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はツインズのテーラー・ロジャーズで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-23 11:02:16 更新