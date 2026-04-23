開催：2026.4.23

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 3 - 2 [ツインズ]

MLBの試合が23日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。

メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。

1回裏、4番 フランシスコ・リンドア 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-0 MIN

4回表、4番 ビクトル・カラティニ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 NYM 1-1 MIN

4回裏、5番 フランシスコ・アルバレス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 2-1 MIN

6回表、1番 バイロン・バクストン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 NYM 2-2 MIN

8回裏、6番 マーク・ビエントス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-2 MIN

試合は3対2でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのルーク・ウィーバーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はツインズのテーラー・ロジャーズで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 11:02:16 更新