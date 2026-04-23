“全ゴール演出”のサムライコンビを英メディアが絶賛！ １G１Aの29歳日本人は10点満点評価「ピッチ上で最高の選手」「チームの好プレーすべてに絡んだ」
現地４月22日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第44節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属する21位のブラックバーンがアウェーで12位のシェフィールド・ユナイテッドと対戦した。
日本人コンビが揃って先発したブラックバーンは13分に先制。自陣中央付近でボールを受けた森下が見事なタッチで相手を振り切り、絶妙なスルーパスを供給。これを受けた大橋がGKをかわして右足で流し込んだ。
さらに32分には大橋のヘディングシュートのこぼれ球を森下が押し込んで追加点を奪取。45分にも右からクロスに反応した大橋が頭で合わせてネットを揺らした。
ブラックバーンは後半に入って、57分に１点を返されたものの、そのまま逃げ切って３−１の勝利を収めた。
ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』は採点記事で、１ゴール・１アシストの活躍を見せた森下に「10点」の満点を与えて、次のように絶賛した。
「今シーズン、おそらくこれが最初で最後の満点評価だろう。29歳の日本人は前半、ピッチ上で最高の選手でチームの好プレーすべてに絡んだ」
一方、２ゴールの大橋には「９点」を付与。「２点とも素晴らしい出来だった。動きも冷静さも粘り強さも抜群で、両方とも決めきった」と賛辞を贈っている。
全得点を演出した日本人コンビの活躍もあり、ブラックバーンは５試合ぶりの白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人コンビのホットラインで先制弾！
日本人コンビが揃って先発したブラックバーンは13分に先制。自陣中央付近でボールを受けた森下が見事なタッチで相手を振り切り、絶妙なスルーパスを供給。これを受けた大橋がGKをかわして右足で流し込んだ。
ブラックバーンは後半に入って、57分に１点を返されたものの、そのまま逃げ切って３−１の勝利を収めた。
ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』は採点記事で、１ゴール・１アシストの活躍を見せた森下に「10点」の満点を与えて、次のように絶賛した。
「今シーズン、おそらくこれが最初で最後の満点評価だろう。29歳の日本人は前半、ピッチ上で最高の選手でチームの好プレーすべてに絡んだ」
一方、２ゴールの大橋には「９点」を付与。「２点とも素晴らしい出来だった。動きも冷静さも粘り強さも抜群で、両方とも決めきった」と賛辞を贈っている。
全得点を演出した日本人コンビの活躍もあり、ブラックバーンは５試合ぶりの白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人コンビのホットラインで先制弾！