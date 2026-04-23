「３回も言ったぞ」「なんで何度も聞いてくるんだ？」決勝弾の大エースがイラっ！マンCはアーセナルをかわし、ついに首位浮上
確かに、もっと点を取れればなお良かった。ただ、きっちりと勝ち切った。
現地４月22日に開催されたプレミアリーグ第34節で、２位のマンチェスター・シティは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。開始５分でアーリング・ハーランドがゴールを奪い、１−０で勝利した。
この結果、シティはついにアーセナルをかわし、首位に浮上。一方、バーンリーは４試合を残して２部降格が決まった。
試合後、今季リーグ戦24点目を挙げたハーランドが、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。優勝争いが得失点差で決まる可能性があるなか、「もっと得点を重ねるべきだったか？」と問われ、次のように答えた。
「そうだな、チャンスはたくさんあったけど、勝てたことが嬉しいよ。それ以外は考えてない。ただ勝利を目指すだけだ。勝利こそが全てだ。どんな形でもね。自分たちのフットボールをしようとし、ただ勝つことを目指した。それが持つべきマインドセットだ。今は土曜日の試合（FAカップ準決勝のサウサンプトン戦）に集中している」
その後、インタビュアーは得点の難しさについて質問。25歳の大エースは苛立ちを見せ始め、「他のゴールについては考えるな。勝つことを考えろ。もう３回も言っただろ」と口にすると、最後に再びスコアの話題を振られ、こう言い放った。
「１−０は素晴らしい。僕はすごく幸せだ。なぜそんなことを聞き続けるのか分からない。僕はすごく幸せなんだ。僕たちは勝ち、勝点３を手にした。そしてファンが歌っているように、僕たちはリーグ首位だ」
シティとアーセナルは勝点70・得失点37で並ぶも、総得点が66で３上回っている前者がリードしている。大混戦の優勝争いは、どんな結末を迎えるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】明らかに苛立つハーランド「I don't know why you keep asking me that」
現地４月22日に開催されたプレミアリーグ第34節で、２位のマンチェスター・シティは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。開始５分でアーリング・ハーランドがゴールを奪い、１−０で勝利した。
この結果、シティはついにアーセナルをかわし、首位に浮上。一方、バーンリーは４試合を残して２部降格が決まった。
「そうだな、チャンスはたくさんあったけど、勝てたことが嬉しいよ。それ以外は考えてない。ただ勝利を目指すだけだ。勝利こそが全てだ。どんな形でもね。自分たちのフットボールをしようとし、ただ勝つことを目指した。それが持つべきマインドセットだ。今は土曜日の試合（FAカップ準決勝のサウサンプトン戦）に集中している」
その後、インタビュアーは得点の難しさについて質問。25歳の大エースは苛立ちを見せ始め、「他のゴールについては考えるな。勝つことを考えろ。もう３回も言っただろ」と口にすると、最後に再びスコアの話題を振られ、こう言い放った。
「１−０は素晴らしい。僕はすごく幸せだ。なぜそんなことを聞き続けるのか分からない。僕はすごく幸せなんだ。僕たちは勝ち、勝点３を手にした。そしてファンが歌っているように、僕たちはリーグ首位だ」
シティとアーセナルは勝点70・得失点37で並ぶも、総得点が66で３上回っている前者がリードしている。大混戦の優勝争いは、どんな結末を迎えるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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