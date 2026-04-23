「大当たりの予感」欧州で10発の日本代表FWが５大リーグにステップアップ移籍か！プレミア＆ブンデスのクラブが関心報道「具体的なオファーを検討」
ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデンへレンタル中の後藤啓介は、ここまで10ゴール・５アシストをマーク。大ブレイクを果たした。
その20歳の日本代表FWにステップアップ移籍の可能性が出てきた。ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は４月22日、次のように報じた。
「アンデルレヒトが所有する選手の中で２番目に高額な選手は？ それはゴトウだ。彼はますます注目を集めている。そのため、彼を売却して巨額の利益を得るべきか、それともチャンスを与えるべきかというジレンマは、かつてないほど大きくなっている」
同メディアは「ゴトウへの注目は尽きることがない。ル・ソワール紙によると、プレミアリーグとブンデスリーガのチームも、この日本人FW獲得のためにアンデルレヒトに接触しているという。その結果、アンデルレヒトは、大当たりを予感し始めている」と続け、こう見立てた。
「ゴトウが日本代表としてワールドカップに出場することになったらどうなるだろうか？そうなれば、可能性はまさに無限大となるだろう。彼の市場価値はさらに高まり、ジレンマもより容易になるはずだ。一定額を超えた場合、アンデルレヒトは売却せざるを得なくなるだろう」
同じくベルギーの『Voetbal Primeur』も「アンデルレヒトはゴトウを売却して利益を得られるかもしれない」と報じた。
「ル・ソワール紙によると、すでに国外からの関心が寄せられているという。ブンデスリーガとプレミアリーグの両クラブが彼の活躍に注視しており、近いうちに具体的なオファーを出すことを検討している」
日本期待の大型ストライカーは来シーズン、どの国のどのクラブでプレーしているだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
その20歳の日本代表FWにステップアップ移籍の可能性が出てきた。ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は４月22日、次のように報じた。
「アンデルレヒトが所有する選手の中で２番目に高額な選手は？ それはゴトウだ。彼はますます注目を集めている。そのため、彼を売却して巨額の利益を得るべきか、それともチャンスを与えるべきかというジレンマは、かつてないほど大きくなっている」
「ゴトウが日本代表としてワールドカップに出場することになったらどうなるだろうか？そうなれば、可能性はまさに無限大となるだろう。彼の市場価値はさらに高まり、ジレンマもより容易になるはずだ。一定額を超えた場合、アンデルレヒトは売却せざるを得なくなるだろう」
同じくベルギーの『Voetbal Primeur』も「アンデルレヒトはゴトウを売却して利益を得られるかもしれない」と報じた。
「ル・ソワール紙によると、すでに国外からの関心が寄せられているという。ブンデスリーガとプレミアリーグの両クラブが彼の活躍に注視しており、近いうちに具体的なオファーを出すことを検討している」
日本期待の大型ストライカーは来シーズン、どの国のどのクラブでプレーしているだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」