先日のスコットランド戦で先発した後藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデンへレンタル中の後藤啓介は、ここまで10ゴール・５アシストをマーク。大ブレイクを果たした。

　その20歳の日本代表FWにステップアップ移籍の可能性が出てきた。ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は４月22日、次のように報じた。

「アンデルレヒトが所有する選手の中で２番目に高額な選手は？ それはゴトウだ。彼はますます注目を集めている。そのため、彼を売却して巨額の利益を得るべきか、それともチャンスを与えるべきかというジレンマは、かつてないほど大きくなっている」

　同メディアは「ゴトウへの注目は尽きることがない。ル・ソワール紙によると、プレミアリーグとブンデスリーガのチームも、この日本人FW獲得のためにアンデルレヒトに接触しているという。その結果、アンデルレヒトは、大当たりを予感し始めている」と続け、こう見立てた。

「ゴトウが日本代表としてワールドカップに出場することになったらどうなるだろうか？そうなれば、可能性はまさに無限大となるだろう。彼の市場価値はさらに高まり、ジレンマもより容易になるはずだ。一定額を超えた場合、アンデルレヒトは売却せざるを得なくなるだろう」
 
　同じくベルギーの『Voetbal Primeur』も「アンデルレヒトはゴトウを売却して利益を得られるかもしれない」と報じた。

「ル・ソワール紙によると、すでに国外からの関心が寄せられているという。ブンデスリーガとプレミアリーグの両クラブが彼の活躍に注視しており、近いうちに具体的なオファーを出すことを検討している」

　日本期待の大型ストライカーは来シーズン、どの国のどのクラブでプレーしているだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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