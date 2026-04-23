23日11時現在の日経平均株価は前日比410.43円（-0.69％）安の5万9175.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は164、値下がりは1374、変わらずは30と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は127.92円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ファナック <6954>が34.86円、リクルート <6098>が33.19円、フジクラ <5803>が22.53円、ＴＤＫ <6762>が21.62円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を156.88円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が14.18円、東エレク <8035>が13.07円、日立 <6501>が7.24円、ソシオネクス <6526>が6.92円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、不動産、機械、情報・通信と続く。値下がり上位には非鉄金属、サービス、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分10秒時点



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