TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が23日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に中継先から白装束姿で登場した。

この日は、月1回最終木曜日の企画「出張 安住がいく」で、刃物の町として知られる岐阜県関市に出張。安住アナは、CBCテレビの若狭敬一アナウンサーとともに、刀匠と同じ白装束に身を包み、実際に刀を打ってみせた。

1300度に熱した玉鋼（たまはがね）を大槌で叩く「折り返し鍛錬」を経験した安住アナは「私たちは楽しかったんですけど、ご覧いただいた方はいかがだったでしょうか」と問い掛けた。

刀匠たちがリズムよく大槌が打ち降ろすとリズムよく「トン、テン、カン」という音が響いたが、ここで安住アナは「トン、テン、カンのリズムでたまーに外しちゃうでしょ。その時の音が今、日本人がよく使っている間抜けだって言葉があるんだけど何か分かる？」と出題。スタジオの櫻坂46・松田里奈が「トンチンカン」と正解すると、安住アナが実際に大槌を振り下ろし「トンチンカン」を再現していた。