元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が23日までにブログを更新。女優で歌手の小泉今日子（60）と対面した喜びをつづった。

笠井は22日に東京・NHKホールで開催された小泉のコンサートを鑑賞したことを報告。「私と3つ違い 年下だったのかとこんな時に年齢を意識する 私にとっては女優の時は『小泉さん』ですが 歌手の時は『キョンキョン』 いつまでたってもアイドルなので年齢のことなんて意識していませんでした」と書き出した。

「高校生の時、ショートカットになって、あまりにも可愛いくなった2冊目のこの写真集を買って以来のファン 今でも持ってます」と笠井。「コンサートが始まると見ながら泣きそうになりました キョンキョンの還暦をお祝いできるなんて、生きてて良かった！と心の底から思いました」と感激をつづった。

コンサートを振り返るとともに、「『生きててよかった！』『キョンキョンの還暦をお祝いできるなんて』終演後、楽屋挨拶でそうお伝えしたら『本当だね。本当に実感こもってる感想だね』小泉さんはそう言ってくれました」と、舞台裏での小泉とのやり取りも明かし、ツーショットも公開。「私は幸せ者です」とつづった。