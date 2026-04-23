男女混合4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が23日までに公式サイトを更新。マネジメント会社との契約期間満了にともない、メンバー自身によるマネジメント新会社の設立を報告した。

公式サイトでは「この度、SEKAI NO OWARIのメンバーは、2026年4月30日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社TOKYO FANTASYとの契約期間が円満に満了となることをご報告いたします」とし、「これを機に、メンバー自身の手によるマネージメント新会社『株式会社S.U.N.S』を設立することといたしました」とあわせて報告。「今後のアーティスト活動は、株式会社S.U.N.Sのもとで精力的に活動を展開してまいりますので、今後とも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

メンバーのSaoriは自身のインスタグラムで「このたび、SEKAI NO OWARIは5月1日より自分達のマネージメント新会社

『株式会社S.U.N.S』を設立する事になりました」と報告。「今年、メジャーデビュー15周年。より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていこうと思います」とつづった。