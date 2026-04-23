BTS復帰を記念して開催していた「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」が21日、終了した。韓国メディアが報じた。メンバー全員が韓国軍服務を終え、先月20日に新アルバム「ARIRANG」をリリースし、翌21日にはソウルの中心部・光化門広場でコンサートを開催した。

「THE CITY」イベントは、ソウルの主要なランドマークに新アルバムのメッセージを投影し、都心全体を巨大な祭りの場へ変えることをコンセプトとしていた。

韓国メディアのソウル経済は23日「特に注目すべきは、ソウルの主要拠点を訪れた外国人観光客の圧倒的な比率。約1カ月間、ソウル各地は『THE CITY』を体験しに来た海外からの来訪者でにぎわっていた。観光活性化政策の方針が、盛況のうちに完了」と報じた。

また「光化門近くの観光名所・崇礼門で行われたメディアファサードでは、来場者全体の73％が外国人と、集計された。新アルバムのロゴがラッピングされたシティーツアーバス利用者は通常と比べて20％増加した」とも伝えた。

さらに「ソウル市内の東大門デザインプラザ（ファッションモール）に設置された『ARMY MADANG（マダン＝広場）』でも、外国人の比率が86％を超えていた。韓国固有のコミュニケーション空間である『マダン』の情緒を現代的に再解釈し、来訪者が一堂に会して楽しめるように設計された参加型体験空間である。応援ツールをデザインし、歌詞を書いたボールを集めて大型ロゴ展示を完成させるなど、多彩なプログラムが用意され、ファンから熱い反応が寄せられた」と説明した。

同イベントはソウルだけでなく、5月の米ラスベガスでも行われ、6月には釜山（プサン）でも開催される。

BTSは23日、ワールドツアー北米公演のため、ソウルから米国に向かった。