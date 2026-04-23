【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.0.4）】 4月23日 配信

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.0.4）を4月23日に配信開始した。

今回の更新では、ゲーム内イベントの開催中に「ポケモンセンター」をひっこしできるよう改善。また、ゲーム内で発生していたいくつかの不具合についても対応が行なわれており、特定の条件下でおねがいごとが発生しない問題、特定の手順でキャラクターやポケモンが出現しなくなるといった問題が修正される。

□「更新データ（Ver.1.0.4）配信のお知らせ」のページ

対応内容

改善対応

不具合修正

ゲーム内イベントの開催中に「ポケモンセンター」をひっこしできるようにしました。「ドンヨリうみべの街」で、「食べものを 置こう！」のおねがいごとが特定の状況下で進められない。 「ドンヨリうみべの街」で、特定の手順を行うと「プールを直そう！」のおねがいごとが発生しない。 「ドンヨリうみべの街」で、おねがいごと「プールを直そう！」のクリア後、「ピンプク」を連れ歩きできないことがある。 「キラキラうきしまの街」のおねがいごと「ポケモンセンターをめぐろう！」で、特定の手順を行うと、「デカヌおやかた」を連れ歩きできなくなり、おねがいごとが進められない。 特定の手順を行うと、「モジャンボはかせ」が出現しなくなる。 特定のポケモンが出現待ちの状態になっていると、ほかのポケモンが出現しないことがある。 特定の手順を行うと、「うすチュウ」「シェフバリス」「デカヌおやかた」を街から移動できず、お願いごとが進められない。 特定の状況で、「ひっこしキット・たてかえ」を拾うと、壊せない足場が残ってしまう。 特定のセーブデータで「ポケモンセンター」のパソコンにアクセスすると、ゲームが停止する。 ゲーム内イベントの開催期間中に、特定の手順で「かいちく」すると、「ポケモンセンター」の飾りが浮いて表示される。 ゲーム内イベントの開催期間中に、「クラウド島」で「ポケモンセンター」での「とりひき」が行なわれない。

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