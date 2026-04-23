ヘタフェ戦で約3か月ぶりに先発出場

海外サッカー、スペイン1部ラ・リーガのレアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が22日（日本時間23日）、リーグ第33節のヘタフェ戦に約3か月ぶりに先発出場。0-1で敗れたものの、マンオブザマッチ（MOM）に選ばれるなど、印象的な活躍で復調をアピールすると、日本ファンからは「喜ばしい」「W杯間に合って良かった」といった声があがっている。

左太もも裏を負傷して戦線を離脱していた久保は、前節アラベス戦に途中出場で実戦復帰。この日は1月18日（同19日）のバルセロナ戦以来、約3か月ぶりとなる先発出場となった。

前半18分には早速見せ場を作る。右サイドでボールを受けると、ドリブルを開始。巧みな切り返しで相手DFを置き去りにすると、味方へクロスを送った。得点にこそ繋がらなかったものの、持ち前の切れ味鋭いドリブル突破で存在感を発揮した。

久保を中心に再三チャンスを生み出すものの、味方がPKを外すなど決定機に欠け、オウンゴールの1点を守り切ったヘタフェに敗れたソシエダ。それでもファンが選ぶこの試合のMOMには、久々のフル出場となった久保が選ばれた。

日本の早朝に届いたこの朗報に、ファンも歓喜。X上にはコメントが溢れた。

「ソシエダ敗戦も 久保くんMOM！」

「勝利チームの選手を抑えてファン投票MOMに選出。個人としては最高の復帰戦だった」

「ソシエダは残念でも久保建英はMOM選出のキレっぷり」

「キレキレ！W杯に間に合ってよかった」

「サッカーやりたくてやりたくて仕方がなかったんだな」

「今日フル出場できたからW杯では本来の姿で挑めそうで安心」

「タケが久しぶりにフルで出れたのは喜ばしい、怪我もしなかったしついでにMOMだし」

24歳の久保は日本代表で主力の1人。本格的な戦列復帰を果たし、6月11日開幕の北中米ワールドカップに向けて、周囲の期待を膨らませている。



（THE ANSWER編集部）