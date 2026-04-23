長男「ここ、どうぞ！」電車でおばあさんに席を譲ろうとしたら「ありがとう、でも」断られた理由とは

電車で席を譲ったことがある人、多いのではないでしょうか。筆者の息子も小学生のとき、お年寄りに席を譲ろうとしましたが、断られてしまったことがあります。

今回は、その気になる理由は何だったのかをご紹介します。

ガタガタと揺れる路面電車

子どもたちと路面電車に乗ったときのことです。その日はお祭りがあり、かなりの人出でした。

電車内にはつり革やポールがあるものの、かなり揺れます。幸い、始発から乗ったため子どもたちは無事に座ることができて一安心。

私は夫とともに子どもたちの前に立ち、つり革を持っていました。

杖をついたおばあさんが乗車

すると、次の駅で杖をついたおばあさんが乗ってきました。

私たち家族から少し離れたところで、ポールを持ったまま立っているおばあさん。路面電車はこの先、かなり揺れるポイントにさしかかります。

「杖をついているし、足が不自由なのかな」

「もし転ぶと危ないよね」

そう思っていたところ、目の前に座っていた小学生の長男が突然立ち上がったのです。

長男が席を譲ろうとすると……

電車内の人ごみをかきわけておばあさんを手招きした長男は、「あの、すみません、よかったらあそこの席どうぞ」と言ったのです。

私が声をかけたわけでもなく、自分でおばあさんの存在に気づいて、自ら席を譲ろうとした長男。