111名に当たる記念企画！ 伯方塩業「伯方の塩 1kg」売上No.1記念キャンペーン

記事ポイント 「伯方の塩 1kg」が食用塩市場の累計販売金額で売上No.1を獲得2026年5月1日から6月30日まで、対象商品購入者向けプレゼントキャンペーンを実施抽選で111名に焼肉セットやえらべるPay(R)、特大クッションが当たります 「伯方の塩 1kg」が食用塩市場の累計販売金額で売上No.1を獲得2026年5月1日から6月30日まで、対象商品購入者向けプレゼントキャンペーンを実施抽選で111名に焼肉セットやえらべるPay(R)、特大クッションが当たります

伯方塩業の主力商品「伯方の塩 1kg」が、食用塩市場で売上No.1を獲得します。

これを記念し、対象商品を購入した人の中から抽選で111名に賞品が当たるプレゼントキャンペーンが2026年5月1日から開催されます。

レシートを使って応募できるキャンペーンで、対象商品は3種類です。

伯方塩業「伯方の塩 1kg」売上No.1記念キャンペーン





応募期間：2026年5月1日(金)から6月30日(火)まで対象商品：伯方の塩 1kg、伯方の塩 750g、伯方の塩 500g当選人数：合計111名応募方法：対象商品を含むレシートを撮影し、キャンペーンサイトの応募フォームから送信レシート有効期間：2026年5月1日(金)から6月30日(火)まで

今回のキャンペーンは、「伯方の塩 1kg」がインテージ SRI+ 食用塩市場の2025年1月から12月の累計販売金額で売上No.1を獲得したことを記念して実施されるものです。

応募には対象商品の購入レシートが必要で、対象商品1個につき1口応募できます。

対象となるのは日本国内、日本語表記の購入レシートで、ECサイトでの購入は対象外です。

応募方法

応募は3ステップで完了します。

まず、「伯方の塩 1kg」「伯方の塩 750g」「伯方の塩 500g」のいずれかを含むレシートを撮影し、その画像をキャンペーンサイト内の応募フォームに添付します。

その後、必要事項を入力して送信すると応募完了です。

対象商品以外のレシートでは応募できないため、購入内容の確認が必要です。

賞品ラインアップ

A賞：塩で満喫！愛媛の焼肉セット, 10名B賞：えらべるPay(R) 500ポイント, 100名C賞：伯方の塩特大クッション, 1名

A賞は愛媛の味覚を楽しめる「塩で満喫！愛媛の焼肉セット」です。

B賞では、会員登録やアプリダウンロード不要で使える「えらべるPay(R)」500ポイントを100名にプレゼント。

C賞には、インパクトのある「伯方の塩特大クッション」を1名に用意しています。

なお、賞品内容は都合により変更される場合があります。

伯方の塩の特徴

「伯方の塩」は、海の恵みである“にがり”をほどよく残し、塩かどのない風味ある味わいが特長です。

しっとりとした質感で、口に入れるとほんのり甘味が広がる仕上がり。

発売から50年以上にわたり、家庭の食卓からプロの厨房まで幅広く使われてきた定番商品です。

2026年2月には新商品「伯方の塩 さらりんちょ」も登場し、ブランドのラインアップも広がっています。

5月から始まる今回のキャンペーンは、日頃から使っている人にとって応募しやすい内容です。

対象商品の購入を予定している人は、レシートを保管しておくとスムーズに応募できます。

詳しい応募条件や商品情報は、公式キャンペーンページや商品ページで確認してみてください。

伯方の塩の売上No.1記念キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの応募に使えるレシートの条件は？

A. 2026年5月1日から6月30日までの有効期間内に発行された、日本国内かつ日本語表記の購入レシートが対象です。

ECサイトでの購入レシートは応募対象外となります。

Q. どの商品を買えば応募できますか？

A. 対象商品は「伯方の塩 1kg」「伯方の塩 750g」「伯方の塩 500g」の3商品です。

対象商品1個につき1口応募でき、対象商品以外を含むだけのレシートでは応募できません。

Q. 賞品は何人に当たりますか？

A. 当選人数は合計111名です。

A賞「塩で満喫！愛媛の焼肉セット」が10名、B賞「えらべるPay(R)」500ポイントが100名、C賞「伯方の塩特大クッション」が1名に当たります。

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