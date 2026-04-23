作家や脚本家などで活躍した大宮エリーさん（享年４９）が亡くなって１年がたった２３日、生前の写真が公開された。

大宮エリー事務所が管理しているインスタグラムが更新され、「Ｅｌｌｉｅ， Ｉ ｗｉｌｌ ｎｅｖｅｒ ｆｏｒｇｅｔ ｙｏｕ」とメッセージ。白いブラウス姿で椅子に腰かけ、カメラに向かってニッコリとほほえむ大宮さんの姿が投稿された。

コメント欄には「もう一年ですか。声が聞きたいです」「エリーさん。温かい優しい方でした。天国で何してますかね？」「未だ、この世に居られない事が信じられません」「今日は命日ですか」「時々スナックエリーやＴＢＳでやってたａｒｔｉｓｔを思い出して寂しい気持ちになります」とファンから次々と声が集まった。

映画監督、脚本家、演出家、放送作家、ＣＭディレクター、ラジオＤＪ、コピーライター、画家とさまざまな肩書で活躍した大宮さん。東大薬学部卒業後、電通に入社。同社勤務中にＮＨＫ「サラリーマンＮＥＯ」の脚本などを手掛け、映画「海でのはなし。」で監督デビューを果たすなど、多才で知られた。０６年に電通を退社した後は、個人事務所を立ち上げてフリーに。スピッツ、ＭＩＳＩＡのミュージックビデオや舞台演出、ドラマ脚本などを手がけたほか、ニッポン放送の「オールナイトニッポン」ＭＣなど幅広く活躍。２０２５年４月２３日、病気のため４９歳の若さで亡くなった。