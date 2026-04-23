◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、３勝目を狙って敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、１回裏から最速９９・６マイル（約１６０・３キロ）をマークするなど、３三振を奪う好発進を切った。

両軍無得点で１回裏のマウンドに上がった大谷。先頭のアダメズから見逃し三振を奪うと、２番のアラエスに中前安打を許したが、続くチャプマンは空振り三振を奪った。ディバースには９９・６マイル（約１６０・３キロ）も見せながら中前安打を許して２死一、二塁のピンチを迎えたが、シュミットを３球三振。初回は２安打を浴びながら、奪ったアウトはすべて三振だった。２回は最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマークして３者凡退で抑えた。

前回登板の１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、２日前に右肩付近に死球を受けた影響で２１年以来５年ぶりに打席には立たず投手に専念し、６回１失点の好投で今季２勝目。この日は「１番」で打順に入り、４月８日の敵地・ブルージェイズ戦以来１２試合ぶりのリアル二刀流出場となった。

打っては、ロサンゼルス移転後は最長となる球団史上単独２位となる５４試合連続出塁、８戦ぶり６号に期待もかかる。相手先発の右腕・タイラー・マーリー投手（３１）は今季、試合前の時点で０勝３敗、防御率７・２３。大谷は昨季まで通算９打数１安打３三振と抑え込まれていた。１回表先頭の１打席目は一ゴロに倒れた。

前日２１日（同２２日）は、「１番・ＤＨ」でフル出場。２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目、代わった左腕ミラーの直球を三遊間にはじき返すと激走。快足を飛ばして間一髪、一塁はセーフとなった。連続試合出塁記録を１８年の秋信守を上回ってアジア最長、２０００年のＳ・グリーンに並んで球団史上２位となる「５３」に伸ばし、ロバーツ監督は「彼はまだ本調子ではなくて、スイングも完全にはしっくりきていない。それでも影響力があり、出塁できているのがすごい。この連続記録がそれを物語っている。彼や他の打者が調子を上げれば、大量得点もできるだろう」と期待を込めていた。