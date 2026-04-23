新茶は「一番茶」だけじゃない！お茶博士や通がシーズン中盤以降に狙う茎茶・粉茶・芽茶の魅力

3月下旬から6月いっぱいまで続く新茶シーズン。お茶好きたちは「一番茶」だけでなく、「出物（でもの）」と呼ばれるレア茶を狙うといいます。



なかでも有名な「茎茶」「粉茶」「芽茶」の魅力を、大妻女子大学名誉教授の「お茶博士」こと大森正司さんに解説してもらいます。

そもそも「新茶」って何？

煎茶（緑茶）は一年の内、春から秋にかけて4回収穫されます。

そのうち、一番最初に摘み取って作られたお茶が「新茶」や「一番茶」と呼ばれ、以降だいたい40日〜50日ずつ間隔を空けて「二番茶」、「三番茶」、「四番茶」が作られます。

南は九州の屋久島、種子島から北は青森まで日本各地で生産されていますが、出回るのは暖かい南方の産地の新茶から。

毎年3月下旬〜4月上旬に屋久島の茶農家などから「走り新茶」として出荷されるのを皮切りに、桜前線と同じように徐々に北方の産地の新茶が出回り、6月いっぱいまで製造されます。

一番茶を心待ちにされている方が多い理由は、やはり味や香りの良さにあるのではないでしょうか。

寒い時期を越えた新茶には、うま味成分であるアミノ酸の一種「テアニン」が豊富に含まれています。テアニンは日光に当たると苦み成分である「カテキン」に変わりますが、夏前に収穫される新茶には二番茶以降のお茶ほど多く含まれていません。

また、茶葉は気温が上がると繊維が増えて硬くなり、硬葉臭（こわばしゅう）と呼ばれる青臭い香りが強くなります。暑くなる前に摘まれる新茶には、この硬葉臭がなく爽やかな香りが楽しめるのです。

通が愛す「出物（でもの）」とは？

うま味が強く香りもよい新茶は毎年大変人気が高く、価格も100gでだいたい1000円ほどと高めで、なかには3000円近くするものもあります。

一般的な煎茶はだいたい100gで500円ほどですので、倍以上の価格になっているということです。

そこで、今回はもう少し手頃に新茶を楽しみたいという方に、「出物（でもの）」を紹介したいと思います。

「出物」というのは「製茶する過程でふるい落とされたもの」、および「ふるい落とされた部位で作られたお茶」を指します。

まず、新茶の場合、新芽の芯（先端）から数えて2〜3枚の葉を摘むのが一般的です。これは「一芯二葉（いっしんによう）」や「一芯三葉（いっしんさんよう）」などと呼ばれます。

摘んだ芽や葉は、“蒸す”、“揉む”、“乾燥させる”などさまざまな工程を経て製茶されるのですが、その過程において小さな目や茎、欠けた茶葉などがふるい落とされ、出物となります。

出物は採取量が非常に少ないため、茶農家の方々がこつこつと集め、製品化できるほどの量になってようやく出荷されます。

そのため、出回るのは新茶シーズンの中盤以降。地域にもよりますが、だいたい5月から6月にかけて流通します。

ちなみに、出物は二番茶以降のお茶を製造する際にも出回りますが、やはり味や香りは新茶シーズンの出物が最も良く、通からも愛されています。

ほのかな甘みを感じる「茎茶」

数ある出物のなかで、今回は代表的な3つのお茶を紹介します。

まずは「茎茶」から。

新芽の茎だけを集めたお茶で、その見た目から地域によっては「棒茶」とも呼ばれます。

出物のなかでは比較的多く採れるため、100gで500円ほどと値段もお手頃です。

しかし、考えてみれば茎は芽や葉に栄養を送り届ける部分。体にいい成分が豊富に含まれているのは一番茶と変わりありませんし、味も非常によく、独特のフレッシュな香りとほのかな甘みで根強い人気を集めています。

濃厚な味わいが楽しめる「粉茶」

次は「粉茶」。

粉茶は一番茶を製造する際、葉や茎を切断するときに出る粉状のかけらを集めたものです。

100gあたり400円から1000円ほどと、品質によってばらつきはありますが、やはり一番茶よりもお手頃です。

しかし、味は格別。濃厚でしっかりとした味わいから、極めて高い人気を集めています。

ちなみに、煎茶を粉末状にした“粉末茶”との違いが分からない方もいらっしゃるかもしれませんが、粉茶はお湯には溶けません。

粉末茶は湯飲みに入れて直接お湯を注いで飲むことができますが、粉茶は目の細かい急須を使う必要があります。

手間に感じるかもしれませんが、独特の濃厚な味わいは一度味わうと何度も飲みたくはずです。

最も希少な「芽茶」

最後は出物のなかで最も採れる量が少ない「芽茶」。

栄養素が詰まった芽の先の細い部分だけを集めたお茶で、100ｇあたり600円台〜1000円ほどと、茎茶と粉茶に比べると幾分高めです。

それどころか産地や品種などによっては、100gで4000円以上の高級品もあるなど、希少品として知られています。

お得という訳ではありませんが、お茶のうま味が凝縮されたような深みのある味わいは、他のどのお茶とも異なります。

奮発してたくさん買うお茶好きも少なくありません。

出物は、お得に新茶を楽しめるだけでなく、お茶の奥深さを味わえるのも魅力です。

新茶シーズンになるとスーパーなどでよく「新茶」や「一番茶」を目にすると思いますが、なかには茎茶や粉茶、芽茶なども一緒に販売するお店もあります。

ぜひ一度味わってみてください。きっと毎年出物が待ち遠しくなるはずです。

大森正司（おおもり・まさし）

大妻女子大学名誉教授でお茶の魅力を広く伝える「お茶大学」を主催。