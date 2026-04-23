フェンダー、“一目惚れ”テーマのサテンフィニッシュモデル 今年限定の日本製シリーズ発売
フェンダーは、2026年限定生産となる新コレクション『Made in Japan Hybrid II 2026 Collection』を発表した。
【写真】バリエーション豊か！フェンダーの新コレクション『Made in Japan Hybrid II 2026 Collection』
本コレクションは、ヴィンテージライクなルックスと、あらゆるプレイヤーや音楽ジャンルに対応するモダンスペックを融合した人気の日本製シリーズ『Made in Japan Hybrid II』をベースに、特別なフィニッシュを施したリミテッドコレクション。“一目惚れ”をテーマに、視覚的な魅力から楽器との出会いを生み出すことを提案し、手に取る前から心を惹きつけるルックスが、プレイヤーの直感に訴えかけ、新たなインスピレーションへとつなげるとしている。
最大の特徴は「サテンフィニッシュ」を採用している点。ネックのみならずボディにもサテン仕上げを施すことで、光を柔らかく反射する落ち着いた上品さと、さらりとした快適な手触りを両立する。日本製ならではの高精度な塗装技術により、優れた発色と美しい仕上がりを実現している。
サテン仕上げは、光沢を抑えた控えめな美しさと、木材本来の質感を活かした自然な風合いを兼ね備え、モダンなデザインからクラシックなスタイルまで幅広く調和する。また、指紋や汚れが目立ちにくい実用性も備えている。
本コレクションでは、「Satin Metallic（サテン・メタリック）」（4月23日発売）と「Misty Satin（ミスティー・サテン）」（6月下旬発売予定）の2つのラインバリエーションを展開。それぞれに独自の世界観を表現するフィニッシュを採用し、プレイヤーの感性やスタイルに応じて選ぶことが可能。いずれも、テレキャスター、ストラトキャスター、ジャズマスター、ジャズベースの4モデルをラインナップする。
「Satin Metallic」フィニッシュは、車やIT機器、家具といったモダンプロダクトから着想を得た、洗練されたメタリックのサテン仕上げ。Matte Aero Blue（マット・エアロ・ブルー）、Matte Inferno Red（マット・インフェルノ・レッド）、Matte Phantom Black（マット・ファントム・ブラック）、Matte Champagne Mirage（マット・シャンパン・ミラージュ）の4色をラインナップし、繊細に光を反射する質感がボディラインを美しく際立たせ、静けさの中に品格を感じさせる上質な存在感を演出する。
「Misty Satin」フィニッシュは、霧がかったような柔らかな質感が特徴のサテン仕上げ。Pink Mist（ピンク・ミスト）、Yellow Mist（イエロー・ミスト）、Blue Mist（ブルー・ミスト）の3色を展開し、やさしく穏やかなトーンが、ナチュラルで奥行きのある美しさを表現する。視覚的なやわらかさと独自のカラーリングが、直感的に選びたくなる魅力を引き出している。
サウンドと演奏性においても高い完成度を誇る。クリアでバランスの取れたトーンに加え、安定したチューニングと快適な弾き心地を実現している。価格は「Satin Metallic」「Misty Satin」ともに17万6000円〜18万5900円。
本コレクションのキャンペーンには、ロックバンド・ブランデー戦記のギター＆ボーカル・蓮月が登場。2つの異なる世界観を表現したビジュアルを通じて、コレクションの持つ魅力を表現している。
【写真】バリエーション豊か！フェンダーの新コレクション『Made in Japan Hybrid II 2026 Collection』
本コレクションは、ヴィンテージライクなルックスと、あらゆるプレイヤーや音楽ジャンルに対応するモダンスペックを融合した人気の日本製シリーズ『Made in Japan Hybrid II』をベースに、特別なフィニッシュを施したリミテッドコレクション。“一目惚れ”をテーマに、視覚的な魅力から楽器との出会いを生み出すことを提案し、手に取る前から心を惹きつけるルックスが、プレイヤーの直感に訴えかけ、新たなインスピレーションへとつなげるとしている。
サテン仕上げは、光沢を抑えた控えめな美しさと、木材本来の質感を活かした自然な風合いを兼ね備え、モダンなデザインからクラシックなスタイルまで幅広く調和する。また、指紋や汚れが目立ちにくい実用性も備えている。
本コレクションでは、「Satin Metallic（サテン・メタリック）」（4月23日発売）と「Misty Satin（ミスティー・サテン）」（6月下旬発売予定）の2つのラインバリエーションを展開。それぞれに独自の世界観を表現するフィニッシュを採用し、プレイヤーの感性やスタイルに応じて選ぶことが可能。いずれも、テレキャスター、ストラトキャスター、ジャズマスター、ジャズベースの4モデルをラインナップする。
「Satin Metallic」フィニッシュは、車やIT機器、家具といったモダンプロダクトから着想を得た、洗練されたメタリックのサテン仕上げ。Matte Aero Blue（マット・エアロ・ブルー）、Matte Inferno Red（マット・インフェルノ・レッド）、Matte Phantom Black（マット・ファントム・ブラック）、Matte Champagne Mirage（マット・シャンパン・ミラージュ）の4色をラインナップし、繊細に光を反射する質感がボディラインを美しく際立たせ、静けさの中に品格を感じさせる上質な存在感を演出する。
「Misty Satin」フィニッシュは、霧がかったような柔らかな質感が特徴のサテン仕上げ。Pink Mist（ピンク・ミスト）、Yellow Mist（イエロー・ミスト）、Blue Mist（ブルー・ミスト）の3色を展開し、やさしく穏やかなトーンが、ナチュラルで奥行きのある美しさを表現する。視覚的なやわらかさと独自のカラーリングが、直感的に選びたくなる魅力を引き出している。
サウンドと演奏性においても高い完成度を誇る。クリアでバランスの取れたトーンに加え、安定したチューニングと快適な弾き心地を実現している。価格は「Satin Metallic」「Misty Satin」ともに17万6000円〜18万5900円。
本コレクションのキャンペーンには、ロックバンド・ブランデー戦記のギター＆ボーカル・蓮月が登場。2つの異なる世界観を表現したビジュアルを通じて、コレクションの持つ魅力を表現している。